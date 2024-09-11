У новому пакеті від Латвії буде бронентехніка та дрони, країна готує вже підтримку на 2025 рік

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що у новому пакеті військової допомоги для України буде бронетехніка та безпілотники, а також анонсувала навчання та оснащення ще кількох тисяч українських військових.

Про це вона заявила на пресконференції в рамках Кримської платформи, передає "Європейська правда".

Сіліня презентувала третій пакет військової підтримки Україи за 2024 рік, який охоплюватиме і військову техніку і постачання, включно з бронетехнікою та дронами. За словами посадовиці, Латвія продовжить навчання українських Сил оборони.

"Безумовно, ми продовжимо навчати й оснащувати понад 4000 українських військових цього й наступного року", – сказала вона.

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Також глава латвійського уряду повідомила, що вже готується наступний пакет військової підтримки України на 2025 рік. За її словами, він охопить "системи Patriot, безпілотники, обладнання та навчання".

Також Латвія виділятиме на військову підтримку України 0,25% ВВП з 2025 року.

"З наступного року, щорічна військова підтримка Латвії Україні становитиме 0,25% від нашого ВВП", – сказала вона.

Окремо вона акцентувала на допомозі у виробництві електроенергії, надавши генератори та інші матеріали, зокрема: країна надасть сонячні батареї та обладнання для 500 домогосподарств, а також підтримає Чернігівську область.

Як відомо, 11 вересня до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.

Напередодні стало відомо, що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.