В Бундестазі обіцяють знайти, як надати Україні достатній рівень підтримки

Демократичні партії Бундестагу будуть шукати можливість гарантувати достатній рівень допомоги Києву в бюджеті на наступний рік.

Про це в коментарі "Укрінформу" сказала віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт, пише "Європейська правда".

Вона наголосила, що вважає завданням німецьких політиків не просто продовжувати підтримку України, а й збільшувати її, зокрема й з міркувань власної безпеки.

"Ми будемо шукати більшість у парламенті для того, щоби підтримка була такою, як потрібно", – заявила вона.

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Депутатка визнала, що партнери "постійно проявляють стриманість", тоді як має йтися про далекосяжне рішення.

У контексті проєкту бюджету на 2025 рік віцепрезидентка Бундестагу зауважила, що всі партії коаліції, а також консервативний блок ХДС/ХСС "єдині в розумінні того, що підтримка України в ньому не є достатньою".

За її словами, дебати в парламенти тільки розпочинаються, обговорення триватимуть кілька тижнів.

Нагадаємо, на військову допомогу Україні на наступний рік у німецькому бюджеті закладено 4 млрд євро, тоді як на 2024 рік передбачено 7,4 млрд.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.