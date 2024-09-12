В Бундестаге обещают найти, как предоставить Украине достаточный уровень поддержки

Демократические партии Бундестага будут искать возможность гарантировать достаточный уровень помощи Киеву в бюджете на следующий год.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказала вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт, пишет "Европейская правда".

Она подчеркнула, что считает задачей немецких политиков не просто продолжать поддержку Украины, но и увеличивать ее, в том числе и из соображений собственной безопасности.

"Мы будем искать большинство в парламенте для того, чтобы поддержка была такой, как нужно", – заявила она.

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Депутат признала, что партнеры "постоянно проявляют сдержанность", тогда как речь должна идти о далеко идущем решении.

В контексте проекта бюджета на 2025 год вице-президент Бундестага отметила, что все партии коалиции, а также консервативный блок ХДС/ХСС "едины в понимании того, что поддержка Украины в нем не является достаточной".

По ее словам, дебаты в парламенты только начинаются, обсуждения продлятся несколько недель.

Напомним, на военную помощь Украине на следующий год в немецком бюджете заложено 4 млрд евро, тогда как на 2024 год предусмотрено 7,4 млрд.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.