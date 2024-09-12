В Італії знайшли знаменитий викрадений портрет Вінстона Черчилля

В Італії знайшли оригінал відомої фотографії Вінстона Черчилля, який кілька років тому зник з готелю в Оттаві і був замінений на підробку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Фотографія 1941 року, відома як "Лев, що реве", була зроблена Юсуфом Каршем незабаром після того, як Черчилль виступив з промовою про воєнний час у канадському парламенті.

У середу поліція Оттави повідомила, що портрет був знайдений у приватного покупця в Генуї, який не знав, що його було викрадено. Офіційні особи також оголосили про арешт чоловіка з міста Повассан, провінція Онтаріо, у зв'язку з крадіжкою і незаконним продажем.

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43-річному чоловікові в Канаді висунуто кілька звинувачень, у тому числі в підробці документів, крадіжці, незаконному обігу та пошкодженні майна. За словами слідчих, він був заарештований 25 квітня, а наступного дня постав перед судом в Оттаві.

На фотографії зображений колишній глава уряду Британії через кілька хвилин після того, як Карш витягнув сигару з рота Черчилля. "Я простягнув попільничку, але він не хотів її (сигару) викидати... Я чекав. Він продовжував енергійно покурювати свою сигару. Я чекав", – згадував пізніше Карш.

"Тоді я підійшов до нього і шанобливо сказав: "Вибачте, сер" і вирвав сигару з його рота". Коли Карш повернувся до своєї камери, він писав, що Черчилль виглядав "таким войовничим, що міг би мене зжерти".

Співробітник готелю Château Laurier вперше помітив заміну фотографії 19 серпня 2022 року. "Ми глибоко засмучені цим нахабним вчинком", – заявив тоді генеральний менеджер готелю.

Поліція вважає, що фотографія була викрадена десь між 25 грудня 2021 року та 6 січня 2022 року, на тлі суворих карантинних обмежень через коронавірус.

Поліція стверджує, що фотографія – один з найвідоміших портретів, який також зображений на британській банкноті номіналом 5 фунтів стерлінгів – була продана через аукціонний дім у Лондоні приватному покупцеві в Італії.

Підозрюваного було ідентифіковано завдяки підказкам громадськості, судово-медичній експертизі та за допомогою "досліджень з відкритих джерел".

Пізніше цього місяця канадські слідчі поїдуть до Риму, щоб взяти участь у церемонії, під час якої невідомий покупець офіційно поверне портрет.

У минулому у Британії офіційно висунули звинувачення чотирьом чоловікам у крадіжці золотого унітаза, який був частиною мистецької експозиції у будинку Вінстона Черчилля.

У вересні 2019 року зловмисники проникли до палацу і вкрали унітаз. Оскільки він був підключений до системи каналізації і водогону, крадіжка завдала істотної супутньої шкоди і привела до затоплення.