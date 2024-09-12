В Италии нашли знаменитый похищенный портрет Уинстона Черчилля

В Италии нашли оригинал известной фотографии Уинстона Черчилля, который несколько лет назад исчез из отеля в Оттаве и был заменен на подделку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Фотография 1941 года, известная как "Ревущий Лев", была сделана Юсуфом Каршем вскоре после того, как Черчилль выступил с речью о военном времени в канадском парламенте.

В среду полиция Оттавы сообщила, что портрет был найден у частного покупателя в Генуе, который не знал, что он был похищен. Официальные лица также объявили об аресте мужчины из города Повассан, провинция Онтарио, в связи с кражей и незаконной продажей.

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43-летнему мужчине в Канаде предъявлено несколько обвинений, в том числе в подделке документов, краже, незаконном обороте и повреждении имущества. По словам следователей, он был арестован 25 апреля, а на следующий день предстал перед судом в Оттаве.

На фотографии изображен бывший глава правительства Британии через несколько минут после того, как Карш вытащил сигару изо рта Черчилля. "Я протянул пепельницу, но он не хотел ее (сигару) выбрасывать... Я ждал. Он продолжал энергично покуривать свою сигару. Я ждал", – вспоминал позже Карш.

"Тогда я подошел к нему и почтительно сказал: "Извините, сэр" и вырвал сигару из его рта". Когда Карш вернулся в свою камеру, он писал, что Черчилль выглядел "таким воинственным, что мог бы меня сожрать".

Сотрудник отеля Château Laurier впервые заметил замену фотографии 19 августа 2022 года. "Мы глубоко расстроены этим наглым поступком", – заявил тогда генеральный менеджер отеля.

Полиция считает, что фотография была похищена где-то между 25 декабря 2021 года и 6 января 2022 года, на фоне строгих карантинных ограничений из-за коронавируса.

Полиция утверждает, что фотография – один из самых известных портретов, который также изображен на британской банкноте номиналом 5 фунтов стерлингов – была продана через аукционный дом в Лондоне частному покупателю в Италии.

Подозреваемый был идентифицирован благодаря подсказкам общественности, судебно-медицинской экспертизе и с помощью "исследований из открытых источников".

Позже в этом месяце канадские следователи поедут в Рим, чтобы принять участие в церемонии, во время которой неизвестный покупатель официально вернет портрет.

В прошлом в Британии официально предъявили обвинения четырем мужчинам в краже золотого унитаза, который был частью художественной экспозиции в доме Уинстона Черчилля.

В сентябре 2019 года злоумышленники проникли во дворец и украли унитаз. Поскольку он был подключен к системе канализации и водопровода, кража нанесла существенный сопутствующий ущерб и привела к затоплению.