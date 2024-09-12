Венгерские депутаты собрались в пересохшем русле реки, чтобы бить тревогу из-за засухи

Группа венгерских депутатов и представителей неправительственных организаций встретились 11 сентября на высохшем песчаном берегу второй после Дуная реки страны – Тисы, чтобы привлечь внимание к серьезным последствиям засухи в июле и августе, которая нанесла ущерб основным сельскохозяйственным культурам.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Венгерский депутат Ласло Лорант Керештеш считает, что политики до сих пор не осознали, что "вода – важнейшее сокровище, а сегодняшнее ошибочное управление водными ресурсами угрожает будущему".

Он предупредил, что Венгрия высохнет, если не будут приняты меры для сохранения как можно большего количества воды с помощью эффективного управления водными ресурсами.

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Фото: Reuters

Депутаты правящей партии "Фидес", которые имеют подавляющее большинство в комитете, бойкотировали заседание, на котором не было кворума.

Агентство отметило, что Министерство сельского хозяйства также не прислало своего представителя, а "Фидес" в своем заявлении отметила, что считает заседание "ненужным".

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Журналисты добавили, что глава Министерства сельского хозяйства Венгрии заявил 5 сентября, что засуха повредила 390 тысяч гектаров засеянных земель по состоянию на начало сентября, причем кукуруза сильно пострадала на 235 тысяч гектаров, что составляет более 25% от всех засеянных площадей.

Данные Венгерской метеорологической службы показывают, что за последние 90 дней в регионе Гомохацаг выпало на 120-140 миллиметров меньше осадков, чем в среднем.

В последние годы экстремальное обмеление наблюдалось и на других реках Европы, в частности Рейне.

В Нидерландах, Германии и Чехии тогда выступили на поверхность так называемые голодные камни.

Недавно сообщалось, что уровень воды в реке Висла продолжает снижаться на фоне длительного отсутствия осадков и обновил исторический рекорд.