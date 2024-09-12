ЄС: Угода Угорщини щодо роснафти свідчить, що загроз її енергетичній безпеці не було

У Європейській комісії прокоментували угоду угорської енергетичної компанії MOL стосовно постачання російської нафти після проблем із транзитом через Україну, зазначивши, що вона лише довела відсутність загроз енергетичній безпеці Угорщини.

Про це представник Єврокомісії Олоф Гілл сказав виданню Politico, передає "Європейська правда".

Гілл нагадав, що виконавча влада ЄС послідовно говорила про "відсутність загрози енергетичній безпеці" Угорщини, а також Словаччини після того, як Україна запровадила санкції проти російської компанії "Лукойл".

Він також прокоментував заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара, який похвалив Будапешт і накинувся з критикою на Брюссель, що не допоміг його державі знайти шлях подальшого імпорту роснафти.

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Представник Єврокомісії на це зазначив, що слова Бланара тільки підтверджують попередні заяви ЄС: "іншими словами, "Лукойл" не є єдиним постачальником російської нафти до Угорщини та Словаччини".

Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС.

Але раніше цього тижня угорська компанія MOL за схвалення України уклала угоду, згідно з якою Будапешт отримає право власності на російську нафту після того, як вона перетне кордон – тобто на неї не поширюватимуться санкції Києва, запроваджені проти "Лукойлу".

Детальніше про суть проблеми з транзитом роснафти "ЄвроПравда" розповідала в цьому матеріалі.