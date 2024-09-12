ЕС: Соглашение Венгрии по роснефти подтверджает, что угроз ее энергетической безопасности не было

В Европейской комиссии прокомментировали соглашение венгерской энергетической компании MOL по поставкам российской нефти после проблем с транзитом через Украину, отметив, что оно лишь доказало отсутствие угроз энергетической безопасности Венгрии.

Об этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл сказал изданию Politico, передает "Европейская правда".

Гилл напомнил, что исполнительная власть ЕС последовательно говорила об "отсутствии угрозы энергетической безопасности" Венгрии, а также Словакии после того, как Украина ввела санкции против российской компании "Лукойл".

Он также прокомментировал заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, который похвалил Будапешт и набросился с критикой на Брюссель, что не помог его государству найти путь дальнейшего импорта роснефти.

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Представитель Еврокомиссии на это отметил, что слова Бланара только подтверждают предыдущие заявления ЕС: "Другими словами, "Лукойл" не является единственным поставщиком российской нефти в Венгрию и Словакию".

Напомним, в середине июля месяца Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти компании "Лукойл". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС.

Но ранее на этой неделе венгерская компания MOL с одобрения Украины заключила соглашение, согласно которому Будапешт получит право собственности на российскую нефть после того, как она пересечет границу – то есть на нее не будут распространяться санкции Киева, введенные против "Лукойла".

Подробнее о сути проблемы с транзитом роснефти "ЕвроПравда" рассказывала в этом материале.