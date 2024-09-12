У Дрездені знесуть частину обваленого мосту

Ділянку мосту Карола в Дрездені, які обвалилася у ніч проти 11 вересня, контрольовано знесуть.

Про це повідомила німецька пожежна служба, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Пожежники розповіли, що надзвичайники провели перевірку та дійшли висновку, що ділянка мосту не може бути збережена, й наразі готуються відповідні заходи.

За його словами, секція мосту, яка обвалилася, перебуває в "гострій небезпеці подальшого обвалення" й це лише "питання часу, чи буде цей міст продовжувати руйнуватися".

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За словами пожежників, поки що немає графіка контрольованого знесення. Однак у службі зазначили, що короткостроковий демонтаж мосту "не є реалістичним", зважаючи на можливу повінь найближчими днями.

За словами представника пожежної бригади, група управління інцидентом консультувалася зі спеціалізованими компаніями та Збройними силами Німеччини, щоб визначити, які заходи необхідні для контрольованого знесення.

Фото: DPA

Як відомо, довжина секції, що впала, сягає 100 метрів. По ній проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії.

Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.

Зазначимо, що у червні у німецькому місті Пассау оголосили надзвичайний стан через високий рівень води в річках Дунай та Інн на тлі повеней, які охопили південь країни.

Також баварське місто Регенсбург на Дунаї оголосило надзвичайну ситуацію через повені.