Ще одне німецьке місто оголосило надзвичайний стан через повені

У німецькому місті Пассау оголосили надзвичайний стан через високий рівень води в річках Дунай та Інн на тлі повеней, які охопили південь країни.

Про це повідомляє Welt, пише "Європейська правда".

За словами представника міста, очікується, що в другій половині дня рівень води в Дунаї досягне приблизно десяти метрів. Наразі він становить 9,97 метра.

Крім того, через сильні дощі, що випали в понеділок, у місті очікується підняття рівня води у річці Інн більш ніж на сім метрів.

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dpa

Багато вулиць і площ Пассау вже перекриті через повінь, а заняття в школах скасовані.

Постраждало й автобусне сполучення: у вівторок повністю скасовано рейси до старого міста.

Згідно з отриманою інформацією, особливо постраждали старе місто і центр міста.

Міська влада терміново попередила людей, щоб вони не відвідували затоплені райони.

Напередодні баварське місто Регенсбург на Дунаї оголосило надзвичайну ситуацію через повені.

Пік повені майже минув, рівень води надалі має спадати. Через негоду загинули щонайменше п'ятеро осіб.