В Дрездене снесут часть обвалившегося моста

Участок моста Карола в Дрездене, который обвалился в ночь на 11 сентября, контролируемо снесут.

Об этом сообщила немецкая пожарная служба, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пожарные рассказали, что службы провели проверку и пришли к выводу, что участок моста не может быть сохранена и сейчас готовятся соответствующие меры.

По его словам, секция моста, которая обвалилась, находится в "острой опасности дальнейшего обрушения" и это лишь "вопрос времени, будет ли этот мост продолжать разрушаться".

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По словам пожарных, пока нет графика контролируемого сноса. Однако, в службе отметили, что краткосрочный демонтаж моста "не является реалистичным", учитывая возможное наводнение в ближайшие дни.

По словам представителя пожарной бригады, группа управления инцидентом консультировалась со специализированными компаниями и Вооруженными силами Германии, чтобы определить, какие меры необходимы для контролируемого сноса.

Фото: DPA

Как известно, длина упавшей секции достигает 100 метров. По ней проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути.

Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии.

Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.

Отметим, что в июне в немецком городе Пассау объявили чрезвычайное положение из-за высокого уровня воды в реках Дунай и Инн на фоне наводнений, которые охватили юг страны.

Также баварский город Регенсбург на Дунае объявил чрезвычайную ситуацию из-за наводнений.