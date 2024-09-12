США оголосили санкції проти посадовців Венесуели за фальсифікацію виборів

Сполучені Штати у четвер, 12 вересня, запровадили санкції та візові обмеження проти 16 посадовців режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, причетних до фальсифікації липневих президентських виборів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві Державного департаменту.

Згідно з повідомленням, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 осіб, пов'язаних з Мадуро, зокрема керівників Національної виборчої ради Венесуели, Верховного трибуналу правосуддя та пов'язаної з Мадуро Національної асамблеї.

"Ці посадовці перешкоджали прозорому виборчому процесу та оприлюдненню точних результатів виборів", – констатує Держдеп.

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Зовнішньополітичне відомство США, зі свого боку, наклало на венесуельських посадовців візові обмеження.

ЗМІ раніше писали, що Вашингтон розглядав запровадження санкцій проти близько 60 посадовців із Венесуели у відповідь на фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів опозиції.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели.