Орбан: Навіть Шольц прокинувся і побачив наслідки міграції

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що Німеччина і її канцлер Олаф Шольц нарешті "прокинулися", помітивши негативні наслідки міграції.

Про це Орбан сказав в інтерв'ю на угорському державному радіо, його слова наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Орбан протягом багатьох років виступав проти міграції до ЄС, в той час як більш дружня до мігрантів Німеччина нещодавно пішла на посилення прикордонного контролю. Коаліційний уряд Шольца намагається протистояти популярності ультраправих.

"Захист кордонів останнім часом став негативним словом, тому що всі повинні були впускати мігрантів – хто їх зупиняє, той поганий хлопець… Тепер Німеччина прокинулася: тероризм, злочинність, соціальний і фінансовий тягар мігрантів, які не хочуть працювати, – все це починає будити німців", – сказав Орбан в інтерв'ю.

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"Навіть канцлер прокинувся, і я сказав: "Ласкаво просимо до клубу", тому що він наполягає на захисті кордонів", – зауважив Орбан про німецького лідера Олафа Шольца.

"Західноєвропейським лідерам залишилося зробити лише один крок – і він не є особливо складним в інтелектуальному плані: якщо вони кажуть, що кордони повинні бути захищені, вони не повинні карати тих, хто їх захищає", – додав він.

У червні Суд ЄС оштрафував Угорщину на 200 млн євро за порушення законодавства ЄС у сфері надання притулку та невнесення змін до політики затримання та депортації мігрантів на своїх кордонах.

"Брюссель карає Угорщину великими фінансовими санкціями, тому що ми захищаємо кордони, в той час як інші держави закликають нас захищати кордони і навіть самі закривають свої кордони", – сказав Орбан, маючи на увазі нещодавнє рішення Німеччини тимчасово запровадити жорсткіший контроль на всіх своїх сухопутних кордонах, щоб зменшити нелегальну міграцію.

"Так що це явно неправильно – це безлад, це політичний хаос: вся Європейська комісія, європейський законодавчий орган створили цю ситуацію", – додав він.

Орбан заявив, що замість покарання Угорщина повинна отримати фінансову підтримку для захисту своїх кордонів.