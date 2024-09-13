Орбан: Даже Шольц проснулся и увидел последствия миграции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что Германия и ее канцлер Олаф Шольц наконец-то "проснулись", заметив негативные последствия миграции.

Об этом Орбан сказал в интервью на венгерском государственном радио, его слова приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Орбан в течение многих лет выступал против миграции в ЕС, в то время как более дружественная к мигрантам Германия недавно пошла на усиление пограничного контроля. Коалиционное правительство Шольца пытается противостоять популярности ультраправых.

"Защита границ в последнее время стала негативным словом, потому что все должны были впускать мигрантов – кто их останавливает, тот плохой парень... Теперь Германия проснулась: терроризм, преступность, социальное и финансовое бремя мигрантов, которые не хотят работать, – все это начинает будить немцев", – сказал Орбан в интервью.

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"Даже канцлер проснулся, и я сказал: "Добро пожаловать в клуб", потому что он настаивает на защите границ", – отметил Орбан о немецком лидере Олафе Шольце.

"Западноевропейским лидерам осталось сделать только один шаг – и он не является особенно сложным в интеллектуальном плане: если они говорят, что границы должны быть защищены, они не должны наказывать тех, кто их защищает", – добавил он.

В июне Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за нарушение законодательства ЕС в сфере предоставления убежища и невнесение изменений в политику задержания и депортации мигрантов на своих границах.

"Брюссель наказывает Венгрию большими финансовыми санкциями, потому что мы защищаем границы, в то время как другие государства призывают нас защищать границы и даже сами закрывают свои границы", – сказал Орбан, имея в виду недавнее решение Германии временно ввести более жесткий контроль на всех своих сухопутных границах, чтобы уменьшить нелегальную миграцию.

"Так что это явно неправильно – это беспорядок, это политический хаос: вся Европейская комиссия, европейский законодательный орган создали эту ситуацию", – добавил он.

Орбан заявил, что вместо наказания Венгрия должна получить финансовую поддержку для защиты своих границ.