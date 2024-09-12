Угорщина пригрозила судом Єврокомісії за гроші на охорону кордону

Угорщина погрожує судом Європейській комісії з вимогою відшкодувати витрати на охорону зовнішнього кордону Європейського Союзу, які, за оцінками Будапешта, коштували їй 2 мільярди євро.

Про це заявив у четвер керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, угорський уряд хоче отримати від Єврокомісії компенсації за охорону кордону, тож навіть готовий звернутися до суду.

"Ми готові подати в суд на Європейську комісію після того, як вона частково або повністю відшкодувала витрати, понесені іншими країнами-членами ЄС на захист Шенгенського кордону", – заявив Гуяш на пресконференції.

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"За останні роки Угорщина витратила 2 мільярди євро на захист Шенгенського кордону, не отримавши від ЄС жодної суттєвої допомоги", – додав він.

Нещодавно між Угорщиною та ЄС виникла нова суперечка щодо міграції.

Наприкінці серпня угорський уряд оголосив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Минулої п'ятниці заступник міністра внутрішніх справ Бенце Ретварі повторив цю ідею, провівши пресконференцію перед автобусами, що прямували до Брюсселя.

Європейська комісія назвала неприйнятною заяву угорського уряду, державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції також засудила цю ідею.