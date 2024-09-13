У Британії двом чоловікам висунули звинувачення у крадіжці картини Бенксі

Двох британців взяли під варту та звинуватили у крадіжці однієї із найвідоміших робіт анонімного художника Бенксі з галереї в центрі Лондона.

Про це повідомило видання The Guardian, передає "Європейська правда".

Двох чоловіків – 47-річного Ларрі Фрезера та 53-річного Джеймса Лаву звинуватили у крадіжці зі зломом після того, як одну з найвідоміших робіт Бенксі було викрадено з галереї в центрі Лондона.

Мова йде про картину "Дівчинка з повітряною кулею". Цю крадіжку, як пише видання, розслідував "Летючий загін" столичної поліції і їм вдалося відшукати роботу. Правоохоронці повернули її до галереї.

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Розслідування було розпочато після того, як нещодавно було пограбовано галерею, а єдиним викраденим твором мистецтва була репродукція картини "Дівчинка з повітряною кулею".

Згідно з судовими документами, підозрювані нібито проникли до галереї Grove Gallery та викрали гравюру вартістю 270 000 фунтів стерлінгів.

У четвер, 12 вересня, чоловіки були звільнені під заставу у Вімблдонському магістратському суді перед тим, як постати перед королівським судом Кінгстона 9 жовтня.

Зображення дівчинки, яка тягнеться до червоної повітряної кульки у формі серця, були розмальовані Бенксі по всьому Лондону з 2002 року. Вперше вони з'явилися на стіні у східному Лондоні, а також були розпилені під мостом Ватерлоо.

Обмежений тираж принтів був виготовлений для продажу, а також версії, розписані вручну. Багато з них є дуже цінними і приносять великі суми на аукціонах.

Фото: The Guardian

У травні Вищий адміністративний суд Франції відхилив позов організації International Restitutions, яка начебто від імені спадкоємців Леонардо да Вінчі домагалась власності на його знамениту картину "Мона Ліза".

Того ж місяця іспанська поліція заявила, що знайшла картину покійного британського художника-експресіоніста Френсіса Бекона, вартість якої оцінюється в 5 млн євро та яка була однією з п'яти картин, викрадених у Мадриді 2015 року.

Раніше один з найбільших європейських музеїв сучасного мистецтва – Пінакотека в німецькому Мюнхені – звільнив співробітника технічної служби після того, як було виявлено, що він повісив у галереї одну з власних картин.

Перед цим іспанська поліція ліквідувала мережу фальсифікаторів творів мистецтва, яких підозрюють у продажу робіт, що помилково приписували британському вуличному художнику Бенксі; деякі з них коштували 1500 євро і вище.