В Британии двум мужчинам предъявили обвинение в краже картины Бэнкси

Двух британцев взяли под стражу и обвинили в краже одной из самых известных работ анонимного художника Бэнкси из галереи в центре Лондона.

Об этом сообщило издание The Guardian, передает "Европейская правда".

Двух мужчин – 47-летнего Ларри Фрезера и 53-летнего Джеймса Лаву обвинили в краже со взломом после того, как одна из самых известных работ Бэнкси была похищена из галереи в центре Лондона.

Речь идет о картине "Девочка с воздушным шаром". Эту кражу, как пишет издание, расследовал "летучий отряд" столичной полиции и им удалось отыскать работу. Правоохранители вернули ее в галерею.

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Расследование было начато после того, как недавно была ограблена галерея, а единственным похищенным произведением искусства была репродукция картины "Девочка с воздушным шаром".

Согласно судебным документам, подозреваемые якобы проникли в галерею Grove Gallery и похитили гравюру стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов.

В четверг, 12 сентября, мужчины были освобождены под залог в Уимблдонском магистратском суде перед тем, как предстать перед королевским судом Кингстона 9 октября.

Изображения девочки, которая тянется к красному воздушному шарику в форме сердца, были разрисованы Бэнкси по всему Лондону с 2002 года. Впервые они появились на стене в восточном Лондоне, а также были распылены под мостом Ватерлоо.

Ограниченный тираж принтов был изготовлен для продажи, а также версии, расписанные вручную. Многие из них являются очень ценными и приносят большие суммы на аукционах.

Фото: The Guardian

В мае Высший административный суд Франции отклонил иск организации International Restitutions, которая якобы от имени наследников Леонардо да Винчи добивалась собственности на его знаменитую картину "Мона Лиза".

В том же месяце испанская полиция заявила, что нашла картину покойного британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, стоимость которой оценивается в 5 млн евро и которая была одной из пяти картин, похищенных в Мадриде в 2015 году.

Ранее один из крупнейших европейских музеев современного искусства – Пинакотека в немецком Мюнхене – уволил сотрудника технической службы после того, как было обнаружено, что он повесил в галерее одну из собственных картин.

Перед этим испанская полиция ликвидировала сеть фальсификаторов произведений искусства, которых подозревают в продаже работ, ошибочно приписываемых британскому уличному художнику Бэнкси; некоторые из них стоили 1500 евро и выше.