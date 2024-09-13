В Естонії домовились про закупівлю боєприпасів на 1,1 млрд євро до 2028 року

В Естонії домовились у наступні чотири роки закупити боєприпаси на суму 1,1 млрд євро.

Про це ЕRR розповіла лідерка коаліційної партії Eesti 200 Крістіна Каллас, пише "Європейська правда".

За словами Каллас, у коаліційному договорі погодили суму в 1,1 млрд євро на закупівлю боєприпасів на ті роки, на які в уряду є мандат – тобто до 2028 року.

"Оскільки ця закупівля боєприпасів запланована на довший термін, то після цього наступні уряди вирішуватимуть, як далі рухатися з цією закупівлею", – додала вона.

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"Зрозуміло, загальна політична угода – це все ж таки 1,6 млрд, просто компетенція нинішнього уряду не простягається на період після 2028 року", – пояснила голова Eesti 200.

Минулого тижня командувач Силами оборони Андрус Мерило представив уряду військові рекомендації, згідно з якими отримання Силами оборони лише половини із запитаних боєприпасів на 1,6 млрд євро означатиме, що в разі війни бойові дії триватимуть на всій території Естонії і призведуть до катастрофічних втрат.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

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