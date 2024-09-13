В Эстонии договорились о закупке боеприпасов на 1,1 млрд евро до 2028 года

В Эстонии договорились в следующие четыре года закупить боеприпасы на сумму 1,1 млрд евро.

Об этом ЕRR рассказала лидер коалиционной партии Eesti 200 Кристина Каллас, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, в коалиционном договоре согласовали сумму в 1,1 млрд евро на закупку боеприпасов на те годы, на которые у правительства есть мандат – то есть до 2028 года.

"Поскольку эта закупка боеприпасов запланирована на более долгий срок, то после этого следующие правительства будут решать, как дальше двигаться с этой закупкой", – добавила она.

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"Разумеется, общее политическое соглашение – это все же 1,6 млрд, просто компетенция нынешнего правительства не простирается на период после 2028 года", – пояснила глава Eesti 200.

На прошлой неделе командующий Силами обороны Андрус Мерило представил правительству военные рекомендации, согласно которым получение Силами обороны только половины из запрошенных боеприпасов на 1,6 млрд евро будет означать, что в случае войны боевые действия будут продолжаться на всей территории Эстонии и приведут к катастрофическим потерям.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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