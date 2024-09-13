Туск пояснив, як сприймати погрози Путіна через далекобійні удари

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що погрози Владіміра Путіна стосовно дозволу Заходу бити по РФ далекобійними ракетами є спробою відмовити союзників від надання допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN 24.

Туск відзначив, що треба дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні, на російсько-українському фронті, але він би не надавав надто великого значення останнім деклараціям Путіна.

"У сенсі генерування якоїсь загрози вони, скоріше, є свідченням складної ситуації росіян на фронті", – сказав він.

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Як зазначив Туск, "очевидно, особливо після інформації про те, що Росія отримала більше ракет від своїх союзників… що Україна не може залишатися безпорадною і беззахисною перед обличчям зростаючої повітряної загрози з боку Росії".

"В інтересах Польщі, в інтересах нашої безпеки, щоб Україна була якомога краще оснащена під час цієї війни, і щоб вона була здатна якомога ефективніше охороняти українське небо, тому що в певному сенсі це також захист нашого повітряного простору", – підкреслив польський прем'єр-міністр.

Він додав, що в четвер мав тривалу розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебував з візитом у Варшаві.

"Я також контактував з іншими лідерами і мушу сказати, що солідарність Заходу в цьому питанні дедалі більше вражає. Від наших союзників, від усього західного світу слід очікувати більш інтенсивної допомоги Україні", – сказав він.

"Сприймемо слова Путіна як спробу відмовити Захід від надання такої допомоги… У певному сенсі слова Путіна мають радше переконати нас у тому, що ця допомога є доцільною, необхідною і має бути продовжена", – додав Туск.

У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.