Туск объяснил, что означают угрозы Путина из-за дальнобойных ударов

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что угрозы Владимира Путина по поводу разрешения Запада бить по РФ дальнобойными ракетами является попыткой отговорить союзников от оказания помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

Туск отметил, что надо очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине, на российско-украинском фронте, но он бы не придавал слишком большого значения последним декларациям Путина.

"В смысле генерирования какой-то угрозы они, скорее, являются свидетельством сложной ситуации россиян на фронте", – сказал он.

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Как отметил Туск, "очевидно, особенно после информации о том, что Россия получила больше ракет от своих союзников... что Украина не может оставаться беспомощной и беззащитной перед лицом растущей воздушной угрозы со стороны России".

"В интересах Польши, в интересах нашей безопасности, чтобы Украина была как можно лучше оснащена во время этой войны и чтобы она была способна как можно эффективнее охранять украинское небо, потому что в определенном смысле это также защита нашего воздушного пространства", – подчеркнул польский премьер-министр.

Он добавил, что в четверг провел длительный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находился с визитом в Варшаве.

"Я также контактировал с другими лидерами и должен сказать, что солидарность Запада в этом вопросе все больше поражает. От наших союзников, от всего западного мира следует ожидать более интенсивной помощи Украине", – сказал он.

"Воспримем слова Путина как попытку отговорить Запад от предоставления такой помощи... В определенном смысле слова Путина должны скорее убедить нас в том, что эта помощь является целесообразной, необходимой и должна быть продолжена", – добавил Туск.

В четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.