Суд в Берлине признал, что полиция неправомерно штрафовала климатических активистов

Высший административный суд Берлина подтвердил, что полиция города неправомерно взимала штрафы с климатических активистов.

Об этом сообщило издание Welt, передает "Европейская правда".

Издание сообщило, что суд отклонил апелляцию федеральной земли Берлин на предыдущее решение от сентября 2023 года, которое касалось конкретного дела, связанного с климатическим активистом. Он не должен был платить штраф в размере 241 евро или судебные издержки.

По данным внутренней администрации Берлинского сената, берлинская полиция направила более тысячи уведомлений о штрафах климатическим активистам за то, что они заняли проезжую часть. Некоторые из этих 1300 уведомлений теперь могут быть незаконными, а общая сумма штрафа составила бы 313 300 евро.

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"В решении от сентября 2023 года уже было указано, что для взыскания расходов не было соответствующей правовой базы", – заявила Лилли Шуберт из ассоциации RAZ, которая поддержала иск от имени "Последнего поколения".

Как отметило издание, организация "Последнее поколение" считает, что этот случай является прецедентом и может быть применен ко всем другим уличным блокадам, организованным активистами этой организации в Берлине.

В частности, "Последнее поколение" заявляет о 300 тысячах евро, которые, возможно, придется возместить государству, добавило издание.

В августе берлинский аэропорт Берлин-Бранденбург заявил, что подает в суд на нескольких климатических активистов группы "Последнее поколение" для возмещения убытков.

В том же месяце стало известно, что немецкий климатический активист из группы "Последнее поколение" был приговорен к 22 месяцам заключения за участие в блокировании улиц.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил радикальные акции климатических активистов из группы "Последнее поколение", назвав их "безумными".