Зеленский приоткрыл завесу над "планом победы", который покажет Байдену в сентябре

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в сентябре встретится с лидером США Джо Байденом, чтобы представить ему украинский "план победы", который, по его словам, поможет укрепить Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в разговоре с американским журналистом Фаридом Закарией в рамках встречи Ялтинской европейской стратегии.

Зеленский отметил, что план, которым он планирует поделиться с Байденом, находится "посередине между саммитами мира" и "направлен на Украину, на наших военных".

Он отказался раскрывать его содержание, но указал, что там "немного пунктов", каждый из которых "будет зависеть от решения Байдена, а не Путина".

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"Именно поэтому я действительно думаю, что это поможет. Я не могу дать стопроцентной гарантии, что это остановит Путина. Но это сделает Украину сильнее. И это, думаю, также подтолкнет Путина задуматься над тем, как остановить, завершить эту войну", – считает глава государства.

В прошлом месяце Зеленский анонсировал подготовку "плана победы", который планируют представить Байдену, а также кандидатам в президенты США – Камале Харрис и Дональду Трампу.

Ранее СМИ писали, что Белый дом также передал Конгрессу свое видение стратегии США относительно войны в Украине.

В то же время сообщалось, якобы США и европейские страны подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал надежный план своих достижений на следующий год войны с Россией.