Блінкен поговорив з Пашиняном про посилення співпраці між США та Вірменією

Держсекретар США Ентоні Блінкен провв телефонну розмову з вірменським прем’єром Ніколом Пашиняном, під час якої, зокрема йшлося про поглиблення відносин між країнами.

Про це йдеться в заяві речника Державного департаменту Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, в ході розмови Блінкен підтвердив важливість тривалого і гідного миру між Вірменією та Азербайджаном.

Держсекретар також привітав нещодавній прогрес у відносинах між сторонами, включаючи угоду про делімітацію кордону.

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Крім того, Блінкен і Пашинян обговорили розширення відносин між США і Вірменією, включаючи співпрацю в галузі енергетики, торгівлі та інвестицій, а також освіти.

Держсекретар підтвердив відданість Сполучених Штатів поточним зусиллям з підтримки процвітаючої, демократичної і незалежної Вірменії.

З кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.

Нещодавно Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

У відповідь помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив про прогрес у двосторонніх переговорах із Вірменією стосовно укладання мирної угоди.

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