Блинкен поговорил с Пашиняном об усилении сотрудничества между США и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с армянским премьером Николом Пашиняном, во время которого, в частности речь шла об углублении отношений между странами.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Как указано, в ходе разговора Блинкен подтвердил важность длительного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном.

Госсекретарь также приветствовал недавний прогресс в отношениях между сторонами, включая соглашение о делимитации границы.

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Кроме того, Блинкен и Пашинян обсудили расширение отношений между США и Арменией, включая сотрудничество в области энергетики, торговли и инвестиций, а также образования.

Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов текущим усилиям по поддержке процветающей, демократической и независимой Армении.

С конца прошлого года Азербайджан и Армения говорили о прогрессе в переговорах по заключению мирного соглашения. Стороны договорились об обмене пленных, а также запустили процесс делимитации и демаркации спорных участков границы.

Недавно Пашинян объявил об официальном предложении Азербайджану подписать мирный договор, ссылаясь на достаточный прогресс по ключевым вопросам двусторонних переговоров.

После того помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о прогрессе в двусторонних переговорах с Арменией по заключению мирного соглашения.

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