В Азербайджані підтвердили прогрес у досягненні мирної угоди з Вірменією

Помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив про прогрес у двосторонніх переговорах із Вірменією стосовно укладання мирної угоди.

Про це він сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Гаджиєв заявив про прогрес у двосторонніх переговорах із Єреваном, не вдаючись у деталі. Він водночас звернув увагу на укладену Єреваном і Баку угодою про прикордонну комісію в межах зусиль із делімітації та демаркації кордону.

За словами помічника Ільхама Алієва, ця угода "повинна розглядатися як достатня для виведення контингенту ЄС", маючи на увазі місію Євросоюзу, яка стежить за ситуацією на вірменсько-азербайджанському кордоні.

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Коментар Гаджиєва з’явився після того, як прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

З кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.

Водночас за останні місяці лідери обох держав не зустрічались, аби досягти вирішального прогресу.

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