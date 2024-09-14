Глава МВС Польщі про повені: Ситуація дуже погана

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк під час засідання кризового штабу через сильні повені визнав, що ситуація є "дуже поганою".

Його заяву наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

У суботу вранці рівень небезпеки був перевищений у семи точках вимірювання на річках у південній частині Опольського воєводства.

"Ми були в Морові та Глухолазах, де ситуація є найскладнішою в Польщі на цей момент. Ситуація виглядає дуже погано. Стан річки і прогнози весь час погані", – зазначив очільник польського МВС.

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Він висловив подяку рятувальникам, поліцейським та інших службам за всю роботу протягом ночі.

"Але найголовніше – це те, що ще попереду", – додав міністр.

На півдні Опольського воєводства ситуація з повенями погіршується через безперервні дощі.

Як відомо, у Чехії та сусідній Польщі зафіксовані повені, спричинені сильними зливами, що тривали всю ніч.

Напередодні максимальний рівень попередження про повені через екстремальні зливи розширили на більшу частину території Чехії, включно зі столицею.

Загроза повені вплинула і на рішення влади німецького Дрездена невідкладно демонтувати секцію мосту через Ельбу, що обвалилася у середу.