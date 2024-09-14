Глава МВД Польши о наводнениях: Ситуация очень плохая

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк во время заседания кризисного штаба из-за сильных наводнений признал, что ситуация является "очень плохой".

Его заявление приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В субботу утром уровень опасности был превышен в семи точках измерения на реках в южной части Опольского воеводства.

"Мы были в Морове и Глухолазах, где ситуация является самой сложной в Польше на данный момент. Ситуация выглядит очень плохо. Состояние реки и прогнозы все время плохие", – отметил глава польского МВД.

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Он выразил благодарность спасателям, полицейским и другим службам за всю работу в течение ночи.

"Но самое главное – это то, что еще впереди", – добавил министр.

На юге Опольского воеводства ситуация с наводнениями ухудшается из-за непрекращающихся дождей.

Как известно, в Чехии и соседней Польше зафиксированы наводнения, вызванные сильными ливнями, которые продолжались всю ночь.

Накануне максимальный уровень предупреждения о наводнениях из-за экстремальных ливней расширили на большую часть территории Чехии, включая столицу.

Угроза наводнения повлияла и на решение властей немецкого Дрездена безотлагательно демонтировать секцию моста через Эльбу, которая обвалилась в среду.