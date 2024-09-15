Bloomberg: США і Британія занепокоєні, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці

США і Британія все більше стурбовані тим, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією і технологіями, які можуть наблизити Тегеран до створення ядерної зброї.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами неназваних західних посадовців, знайомих з цим питанням, Кремль в останні місяці активізував співпрацю з Іраном у зв'язку з його амбіціями отримати ядерну зброю.

Ці події обговорювали посадовці США і Британії у Вашингтоні цього тижня, коли прем'єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали розвиток подій як такий, що викликає занепокоєння, а також підкреслили ескалацію військових зв'язків між Росією та Іраном.

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За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної влади, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану, заявив речник в суботу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється з Тегераном ядерними технологіями, заявивши, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

"Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, які шукає Іран – це вулиця з двостороннім рухом – в тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією", – сказав Блінкен.

Блінкен і міністр закордонних справ Британії Девід Леммі під час переговорів у Лондоні погодилися, що "ядерна програма Ірану ніколи не була настільки просунутою", – йдеться в спільній заяві Державного департаменту США, опублікованій в суботу.

Іран наполягає на тому, що не прагне виробляти ядерну зброю, хоча є побоювання, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості у відносинах з Ізраїлем.

Міністри закордонних справ країн G7 засудили "експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет" у спільній заяві в суботу, назвавши це подальшою ескалацією військової підтримки Іраном війни Росії в Україні і зажадавши її негайного припинення.

Днями британська розвідка проінформувала, що постачання іранських балістичних ракет посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об'єктах поблизу лінії фронту.