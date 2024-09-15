Міністри G7 зажадали, щоб Іран негайно припинив підтримувати Росію

Міністри закордонних справ країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії та США, а також верховний представник ЄС – у спільній заяві засудили експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет.

Про це повідомили у Державному департаменті США, пише "Європейська правда".

Міністри назвали продовження Іраном передачі зброї Росії подальшою ескалацією військової підтримки загарбницької війни РФ проти України.

"Іран повинен негайно припинити будь-яку підтримку незаконної і невиправданої війни Росії проти України і зупинити такі передачі балістичних ракет, БПЛА і пов'язаних з ними технологій, які становлять пряму загрозу українському народу, а також європейській і міжнародній безпеці в більш широкому сенсі", – йдеться у спільній заяві дипломатів.

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Вони зазначили, що країни G7 залишаються непохитними у своєму прагненні притягнути Іран до відповідальності за його неприйнятну підтримку війни Росії в Україні.

"Відповідно до наших попередніх заяв з цього питання, ми вже реагуємо новими і значними заходами", – підкреслили дипломати.

Раніше стало відомо, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосила Велика Британія. Міністерство фінансів США також оголосило про нові санкції проти Ірану.

Британська розвідка проінформувала, що постачання іранських балістичних ракет посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об'єктах поблизу лінії фронту.