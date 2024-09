Глава МЗС Британії про ядерні погрози Путіна: "Пускає пил в очі"

Глава МЗС Британії Девід Леммі вважає, що лідер РФ Владімір Путін "пускає пил в очі", коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі запитали, чи вважає він, що Путін бреше про потенційне застосування ядерної зброї. Леммі відповів, що Путін "пускає пил в очі".

"Я думаю, що те, що робить Путін, – це пускає пил в очі (в оригіналі - is throwing dust up into the air. – Ред.), він багато погрожує, такий його modus operandi", – зазначив міністр.

"Ми не можемо залишатися осторонь від імперіалістичного фашиста, який, по суті, хоче волею-неволею вторгатися в країни, і якщо ми дозволимо йому зробити це з Україною, повірте, він на цьому не зупиниться", – додав він.

Леммі також попросили прокоментувати прохання України отримати можливість використовувати далекобійну зброю для ударів по цілях в Росії. На це він сказав, що важливо, аби союзники разом з президентом України Зеленським оцінили, що потрібно зараз.

Він також підкреслив, що "жодна війна не може бути виграна за допомогою однієї зброї".

Переговори між главою уряду Британії Кіром Стармером і президентом США Джо Байденом в п’ятницю не привели до угоди про те, чи нададуть Лондон і Вашингтон відповідний дозвіл Києву, але подальші обговорення мають відбутися під час зустрічі в ООН на найвищому рівні пізніше цього місяця.

Путін попередив, що дозвіл на далекобійні удари Києву "означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни перебувають у стані війни з Росією".

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.