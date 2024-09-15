Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії про ядерні погрози Путіна: "Пускає пил в очі"

Новини — Неділя, 15 вересня 2024, 12:28 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Британії Девід Леммі вважає, що лідер РФ Владімір Путін "пускає пил в очі", коли погрожує застосувати ядерну зброю.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі запитали, чи вважає він, що Путін бреше про потенційне застосування ядерної зброї. Леммі відповів, що Путін "пускає пил в очі".

"Я думаю, що те, що робить Путін, – це пускає пил в очі (в оригіналі -  is throwing dust up into the air. – Ред.), він багато погрожує, такий його modus operandi", – зазначив міністр.

Реклама:

"Ми не можемо залишатися осторонь від імперіалістичного фашиста, який, по суті, хоче волею-неволею вторгатися в країни, і якщо ми дозволимо йому зробити це з Україною, повірте, він на цьому не зупиниться", – додав він.

Леммі також попросили прокоментувати прохання України отримати можливість використовувати далекобійну зброю для ударів по цілях в Росії. На це він сказав, що важливо, аби союзники разом з президентом України Зеленським оцінили, що потрібно зараз.

Він також підкреслив, що "жодна війна не може бути виграна за допомогою однієї зброї".

Переговори між главою уряду Британії Кіром Стармером і президентом США Джо Байденом в п’ятницю не привели до угоди про те, чи нададуть Лондон і Вашингтон відповідний дозвіл Києву, але подальші обговорення мають відбутися під час зустрічі в ООН на найвищому рівні пізніше цього місяця.

Путін попередив, що дозвіл на далекобійні удари Києву "означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни перебувають у стані війни з Росією".

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Путін
Реклама: