Трамп сказав, що буде президентом два терміни

Президент США Дональд Трамп зробив найчіткішу на сьогодні заяву про те, що він залишить Білий дім наприкінці другого терміну, не намагаючись продовжити своє перебування на посаді.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда".

"Я буду президентом вісім років, я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим", – сказав Трамп в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю.

Раніше в березні Трамп сказав, що "не жартує" про можливість балотуватися втретє, і в останньому інтерв'ю він знову повторив, що отримав наполегливі прохання від союзників балотуватися знову.

Незважаючи на ці прохання, Трамп тепер відзначив, що він усвідомлює реалії, які стоять на заваді його третьому терміну.

"Наскільки мені відомо, це заборонено. Я не знаю, чи це конституційно… чи щось інше, що вам не дозволяють це робити", – сказав Трамп.

Республіканець Енді Оглс запропонував змінити формулювання 22-ої поправки конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом.

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