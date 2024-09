Глава МИД Британии о ядерных угрозах Путина: "Пускает пыль в глаза"

Глава МИД Британии Дэвид Лемми считает, что лидер РФ Владимир Путин "пускает пыль в глаза", когда угрожает применить ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми спросили, считает ли он, что Путин врет о потенциальном применении ядерного оружия. Лемми ответил, что Путин "пускает пыль в глаза".

"Я думаю, что то, что делает Путин, – это пускает пыль в глаза (в оригинале – is throwing dust up into the air. – Ред.), он много угрожает, таков его modus operandi", – отметил министр.

"Мы не можем оставаться в стороне от империалистического фашиста, который, по сути, хочет волей-неволей вторгаться в страны, и если мы позволим ему сделать это с Украиной, поверьте, он на этом не остановится", – добавил он.

Лемми также попросили прокомментировать просьбу Украины получить возможность использовать дальнобойное оружие для ударов по целям в России. На это он сказал, что важно, чтобы союзники вместе с президентом Украины Зеленским оценили, что нужно сейчас.

Он также подчеркнул, что "ни одна война не может быть выиграна с помощью одного оружия".

Переговоры между главой правительства Британии Киром Стармером и президентом США Джо Байденом в пятницу не привели к соглашению о том, предоставят ли Лондон и Вашингтон соответствующее разрешение Киеву, но дальнейшие обсуждения должны состояться во время встречи в ООН на высшем уровне позже в этом месяце.

Путин предупредил, что разрешение на дальнобойные удары Киеву "будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны находятся в состоянии войны с Россией".

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.