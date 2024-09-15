Ексглава МЗС Британії підтримав дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії

Ексглава МЗС Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Лондон має дозволити Україні запускати ракети дальнього радіусу дії по Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Клеверлі, який претендує стати лідером Консервативної партії, запитали, чи повинна Британія дозволити Києву застосовувати далекобійні ракети для ударів по цілях на території Росії.

Клеверлі відповів, що без їх використання Україна "не зможе захистити себе".

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За його словами, Україна повинна мати можливість використовувати їх для нейтралізації пускових установок, і він розчарований тим, що в останні дні не було досягнуто відповідної домовленості зі США.

У відповідь на питання про те, чому консервативний уряд, у якому Клеверлі був міністром, не дозволив Україні використовувати ці ракети в Росії, він відповів, що наполягав на такому застосуванні.

Нагадаємо, глава РФ Владімір Путін пригрозив, що дозвіл на далекобійні удари Києву "означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни перебувають у стані війни з Росією".

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.