Экс-глава МИД Британии Джеймс Клеверли считает, что Лондон должен разрешить Украине запускать ракеты дальнего радиуса действия по России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Клеверли, который претендует стать лидером Консервативной партии, спросили, должна ли Великобритания позволить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов по целям на территории России.

Клеверли ответил, что без их использования Украина "не сможет защитить себя".

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По его словам, Украина должна иметь возможность использовать их для нейтрализации пусковых установок, и он разочарован тем, что в последние дни не было достигнуто соответствующей договоренности с США.

В ответ на вопрос о том, почему консервативное правительство, в котором Клеверли был министром, не позволило Украине использовать эти ракеты в России, он ответил, что настаивал на таком применении.

Напомним, глава РФ Владимир Путин пригрозил, что разрешение на дальнобойные удары Киеву "будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны находятся в состоянии войны с Россией".

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.