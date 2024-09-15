Украина предложила шести странам Европы помощь в преодолении последствий наводнений

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге предложить странам-соседям помощь украинских спасателей в ликвидации последствий наводнения из-за экстремальных осадков.

Об этом в вечернем обращении сообщил глава государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что из-за экстремальных погодных условий в странах-соседях сложились критические ситуации.

"По моему поручению министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил соответствующим странам нашей части Европы помощь спасателей ГСЧС Украины", – сообщил глава государства.

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Сибига в соцсети Х (Twitter) уточнил, что помощь предложили Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.

"Выражаем соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями от наводнений в Центральной Европе. Наши мысли со всеми пострадавшими общинами. Желаем нашим соседям как можно скорее преодолеть это стихийное бедствие", – написал Андрей Сибига.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что от Украины поступило предложение помочь стране справиться с последствиями разрушительных наводнений.

Несколько европейских стран в эти выходные страдают от серьезных наводнений. В Польше, в частности, после прорыва дамбы город фактически ушел под воду.

В Чехии сотни тысяч людей остались без света, высокая вода начала разрушать дома.