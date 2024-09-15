Украина готова направить на помощь Польше сотню спасателей: Туск тронут

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Украина предложила отправить в Польшу на помощь с ликвидацией последствий масштабных наводнений сотню спасателей.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Туск сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прислал ему слова солидарности с Польшей и готовности немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.

"Очень трогательно", – отметил премьер-министр Польши.

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В целом Украина предложила шести странам Европы помощь в преодолении последствий наводнений.

Туск в воскресенье вечером объявил, что планирует объявление в стране состояния стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

Несколько европейских стран в эти выходные страдают от серьезных наводнений. В Польше, в частности, после прорыва дамбы в город фактически ушел под воду.