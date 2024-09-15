Стрельбу возле гольф-клуба Трампа расследуют как возможную попытку покушения на него

Федеральное бюро расследований США начало проверку по факту стрельбы возле гольф-клуба Дональда Трампа в городе Вест-Палм-Бич штата Флорида как возможное покушение на него.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В ФБР в воскресенье вечером сообщили, что расследуют события в Вест-Палм-Бич как то, "что имеет вид покушения на убийство" Трампа.

Со ссылкой на источники в официальных кругах CNN ранее сообщал, что инцидент со стрельбой там рассматривают как попытку покушения на экс-президента.

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Предполагаемого стрелка задержала местная полиция, его взяли под стражу.

В кампании Дональда Трампа ранее сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Это уже второй подобный случай после того, как в июле в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.

Во время того инцидента Трамп получил ранения, также погиб один из участников митинга. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, убили на месте агенты Секретной службы США.

Расследование покушения на экс-президента до сих пор продолжается.