"Укрзалізниця" назвала рейси, які зазнали змін через потужну повінь у Європі

Через негоду в Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори внесли зміни до курсування деяких рейсів.

Про це повідомила "Укрзалізниця", передає "Європейська правда".

Оновлено о 09:20. "Укрзалізниця" оновила курсування рейсів та зазначила, що рейси Прага – Перемишль – Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.

Рейс Відень – Київ – Відень сьогодні курсує як Будапешт – Київ – Будапешт, а рейс Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.

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Також, як розповіли в "Укрзалізниці", рейс Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа – за графіком.

Раніше, станом на 00:30, "Укрзалізниця" пояснювала, що через негоду в Австрії і Польщі деякі рейси скасовані, зокрема рейси Прага – Перемишль – Прага.

Тому у понеділок, 16 вересня, очікується човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.

Пасажирам, які не встигли на свої рейси через негоду, пропонується можливість сісти на інші рейси з Польщі за наявними квитками на будь-які вільні місця.

Також рейс Відень – Київ – Відень тимчасово курсує як Будапешт – Київ – Будапешт, а рейс Чоп – Відень – Чоп скасовано через негоду.

Пасажирам у Відні пропонують звертатися до інформаційно-сервісних пунктів для безплатного поселення і харчування на період негоди.

Водночас залізничне сполучення з Варшавою, Хелмом, Перемишлем, Кошице, Будапештом та Захоні здійснюється без змін.

Як відомо, напередодні через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Нагадаємо, через сильний вітер і катастрофічну повінь в Чехії без електроенергії залишились сотні тисяч людей.

Австрія і Румунія також повідомили про повені в останні дні.