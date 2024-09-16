"Укрзализныця" назвала рейсы, которые подверглись изминениям из-за мощного наводнения в Европе
Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 08:55 —
Из-за непогоды в Австрии, Польше и Чехии железнодорожные операторы внесли изменения в курсирование некоторых рейсов.
Об этом сообщила "Укрзализныця", передает "Европейская правда".
Обновлено в 09:20. "Укрзализныця" обновила курсирование рейсов и отметила, что рейсы Прага – Перемышль – Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать автобусами.
Рейс Вена – Киев – Вена сегодня курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт, а рейс Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен в Будапешт.
Также, как рассказали в "Укрзализныце", рейс Прага – Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа до расписания. С Чопа – по графику.
Ранее, по состоянию на 00:30, "Укрзализныця" объяснила, что из-за непогоды в Австрии и Польше некоторые рейсы отменены, в частности рейсы Прага – Перемышль – Прага.
Поэтому в понедельник, 16 сентября, ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.
Пассажирам, не успевшим на свои рейсы из-за непогоды, предлагается возможность сесть на другие рейсы из Польши по имеющимся билетам на любые свободные места.
Также рейс Вена – Киев – Вена временно курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт, а рейс Чоп – Вена – Чоп отменен из-за непогоды.
Пассажирам в Вене предлагают обращаться в информационно-сервисные пункты для бесплатного поселения и питания на период непогоды.
В то же время, железнодорожное сообщение с Варшавой, Хелмом, Перемышлем, Кошице, Будапештом и Захони осуществляется без изменений.
Как известно, накануне из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.
Напомним, из-за сильного ветра и катастрофического наводнения в Чехии без электроэнергии остались сотни тысяч человек.
Австрия и Румыния также сообщили о наводнениях в последние дни.