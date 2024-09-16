"Укрзализныця" назвала рейсы, которые подверглись изминениям из-за мощного наводнения в Европе

Из-за непогоды в Австрии, Польше и Чехии железнодорожные операторы внесли изменения в курсирование некоторых рейсов.

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает "Европейская правда".

Обновлено в 09:20. "Укрзализныця" обновила курсирование рейсов и отметила, что рейсы Прага – Перемышль – Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать автобусами.

Рейс Вена – Киев – Вена сегодня курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт, а рейс Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен в Будапешт.

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Также, как рассказали в "Укрзализныце", рейс Прага – Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа до расписания. С Чопа – по графику.

Ранее, по состоянию на 00:30, "Укрзализныця" объяснила, что из-за непогоды в Австрии и Польше некоторые рейсы отменены, в частности рейсы Прага – Перемышль – Прага.

Поэтому в понедельник, 16 сентября, ожидается челночное движение от Праги до польской границы и от Перемышля до чешской границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.

Пассажирам, не успевшим на свои рейсы из-за непогоды, предлагается возможность сесть на другие рейсы из Польши по имеющимся билетам на любые свободные места.

Также рейс Вена – Киев – Вена временно курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт, а рейс Чоп – Вена – Чоп отменен из-за непогоды.

Пассажирам в Вене предлагают обращаться в информационно-сервисные пункты для бесплатного поселения и питания на период непогоды.

В то же время, железнодорожное сообщение с Варшавой, Хелмом, Перемышлем, Кошице, Будапештом и Захони осуществляется без изменений.

Как известно, накануне из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

Напомним, из-за сильного ветра и катастрофического наводнения в Чехии без электроэнергии остались сотни тысяч человек.

Австрия и Румыния также сообщили о наводнениях в последние дни.