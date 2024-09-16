В Братиславе уровень воды на Дунае приближается к 9-метровой отметке
Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 12:27 —
В столице Словакии Братиславе уровень воды на Дунае уже превысил 8 метров, пик ожидается во вторник утром.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SME.
По состоянию на 8 часов утра 16 сентября уровень воды в Дунае в районе Братиславы достиг 8,8 метра. Некоторые прибрежные районы города подтопило.
В сети появилось видео подтопленного здания Министерства спорта.
По прогнозам Института гидрометеорологии Словакии, пик наводнения наступит утром во вторник на уровне 9,36 метра.
В районе замка Девин, что выше по течению от столицы, река уже вышла за пределы русла. Несколько дорог в регионе перекрыты из-за подтопления.
На 15:30 понедельника правительство проведет внеочередное заседание в связи с последствиями непогоды.
Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.
Сообщалось, что в Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.