Орбан отменил выступление в Европарламенте из-за угрозы наводнения в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил выступление в Европарламенте из-за наводнений в стране.

Об этом он написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Орбан сообщил, что из-за экстремальных погодных условий и наводнений, продолжающихся в Венгрии, он отложил выполнение всех своих международных обязательств.

Как отметило издание Politico, в среду венгерский лидер должен был выступить перед парламентом в Страсбурге и представить программу деятельности венгерского председательства в Совете ЕС.

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В заявлении Европейского парламента отметили, что глава Европарламента Роберта Метсола поговорила с Орбаном, чтобы сообщить, что Европейский парламент готов сделать все возможное, чтобы помочь всем, кто пострадал.

"Метсола поняла ситуацию и согласилась, что она свяжется с политическими группами для проведения дебатов с премьер-министром, запланированных на эту неделю, относительно приоритетов председательства, которые будут перенесены на следующее заседание", – говорится в заявлении.

Утром сообщалось, что в Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.

Министр обороны объявил, что армия также присоединится к реагированию на стихийное бедствие. Привлекут около 12 тысяч человек, в районы ожидаемых подтоплений перебрасывают гусеничные машины-амфибии.

Ранее о приближении "наводнения десятилетия" предупредил мэр Будапешта.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.