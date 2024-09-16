В Европарламенте готовят спецдебаты по помощи пострадавшим от наводнений в Европе

В Европейском парламенте в Страсбурге планируют парламентские дебаты по помощи жертвам наводнений в Европе.

С таким требованием в понедельник выступили, в частности, группы социалистов и демократов, а также Европейских консерваторов и реформистов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Для того чтобы дебаты состоялись в Европарламенте, предложение об их организации, что означает изменение повестки дня, должно быть поддержано ЕП в понедельник в начале четырехдневной пленарной сессии. По данным источников, такое решение поддерживает большинство депутатов.

Об этом, в частности, заявила лидер группы социалистов и демократов Иратце Гарсия Перес.

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"Мы попросим провести пленарные дебаты в Европарламенте по мобилизации сил ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации в районах, пострадавших от циклона "Борис", – написала она в соцсети X (Twitter).

Источники в группе Европейских консерваторов и реформистов сообщили, что фракция также обратилась с подобной просьбой в понедельник. Как стало известно польским СМИ, организацию дебатов также поддерживает группа Европейской народной партии.

В последние дни сильные дожди вызвали катастрофические наводнения в Центральной и Восточной Европе. Больше всего пострадали районы в Чехии, Польше, Австрии и Словакии.

В Польше наводнение затронуло южные и западные районы страны.

В понедельник польское правительство объявило состояние стихийного бедствия.

В Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.