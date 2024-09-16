Французькі ультраправі критикують Макрона за поступливість перед фон дер Ляєн

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" розкритикувала президента Емманюеля Макрона за те, що він піддався тиску з боку Брюсселя після того, як Тьєррі Бретон раптово відмовився від посади єврокомісара.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Бретон приголомшив і Брюссель, і Париж своєю шокуючою заявою про відставку в понеділок вранці, в якій він звинуватив свою керівницю, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, в тому, що вона діяла за його спиною і намагалася переконати Макрона позбутися його в обмін на більш впливовий портфель в наступному складі комісії. Невдовзі після цього міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне був номінований на посаду нового члена Єврокомісії.

"Сьогодні фон дер Ляєн змушує Францію відмовитися від кандидатури Бретона. Більше немає жодних обмежень... Франція (а згодом і інші країни) не матимуть іншого вибору, окрім як знову подати бажану їй кандидатуру. Якщо Франція не відреагує, це буде глибокий і незворотній розлом", – заявив Себастьєн Шену, лідер Національного об'єднання.

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"То це німкеня [Урсула фон дер Ляєн] дає собі право обирати, кого вона хоче, або відмовляється представляти Францію в Комісії?", – додав депутат Європарламенту від "Національного об'єднання" Тьєррі Маріані.

Хоча "Національне об'єднання", яке здобуло перемогу над центристами Макрона на виборах до Європарламенту в червні, виступало проти рішення висунути Бретона на другий термін, його відставка дала Марін Ле Пен та її союзникам можливість набрати політичні бали, звинувативши президента в тому, що він виконує накази з Брюсселя.

Французькі ліві виступили з аналогічною критикою на адресу Макрона. Голова Французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель назвав цей крок "скандальним" і звинуватив фон дер Ляєн у порушенні суверенітету Франції у своєму пості на X.

Навіть у таборі Макрона дехто розглядає крок фон дер Ляєн як небажаний силовий переворот.

Французький депутат Європарламенту з табору Макрона, який побажав залишитися анонімним, щоб відверто висловитися з цього приводу, звинуватив фон дер Ляєн у "шантажі" і спробі скористатися тим, що "Франція ослаблена своєю нинішньою політичною ситуацією".

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