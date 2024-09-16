Французские ультраправые критикуют Макрона за уступчивость перед фон дер Ляйен

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" раскритиковала президента Эмманюэля Макрона за то, что он подвергся давлению со стороны Брюсселя после того, как Тьерри Бретон внезапно отказался от должности еврокомиссара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Бретон ошеломил и Брюссель, и Париж своим шокирующим заявлением об отставке в понедельник утром, в котором он обвинил свою руководительницу, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, в том, что она действовала за его спиной и пыталась убедить Макрона избавиться от него в обмен на более влиятельный портфель в следующем составе комиссии.

Вскоре после этого министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне был номинирован на должность нового члена Еврокомиссии.

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"Сегодня фон дер Ляйен заставляет Францию отказаться от кандидатуры Бретона. Больше нет никаких ограничений... Франция (а впоследствии и другие страны) не будут иметь другого выбора, кроме как снова подать желаемую ей кандидатуру. Если Франция не отреагирует, это будет глубокий и необратимый разлом", – заявил Себастьен Шену, член "Национального объединения".

"Так это немка (Урсула фон дер Ляйен) дает себе право выбирать, кого она хочет или не хочет, чтобы он представлял Францию в комиссии?", – добавил депутат Европарламента от „Национального объединения" Тьерри Мариани.

Хотя "Национальное объединение", которое одержало победу над центристами Макрона на выборах в Европарламент в июне, выступало против решения выдвинуть Бретона на второй срок, его отставка дала Марин Ле Пен и ее союзникам возможность набрать политические баллы, обвинив президента в том, что он выполняет приказы из Брюсселя.

Французские левые выступили с аналогичной критикой в адрес Макрона. Председатель Французской коммунистической партии Фабьен Руссель назвал этот шаг "скандальным" и обвинил фон дер Ляйен в нарушении суверенитета Франции в своем посте на X.

Даже в лагере Макрона некоторые рассматривают шаг фон дер Ляйен как нежелательный силовой переворот.

Французский депутат Европарламента из лагеря Макрона, пожелавший остаться анонимным, чтобы откровенно высказаться по этому поводу, обвинил фон дер Ляйен в "шантаже" и попытке воспользоваться тем, что "Франция ослаблена своей нынешней политической ситуацией".

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