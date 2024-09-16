У Відні пасажири круїзного судна з суботи не можуть зійти на берег через повінь

Через повінь на Дунаї, викликану сильними зливами, швейцарський річковий круїзний лайнер Thurgau Prestige з суботи стоїть на якорі у Відні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Через повінь на Дунаї, спричинену сильними дощами, 102 пасажири і 40 членів екіпажу швейцарського річкового круїзного лайнера Thurgau Prestige змушені залишатися на борту у Відні.

фото APA

Вони не можуть покинути судно з суботи, оскільки причал до нього затоплений.

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Але гості та екіпаж ні в чому не відчувають нестачі, кажуть вони.

Відповідальний організатор подорожі Thurgau Travel оголосив у понеділок вранці, що "харчування для всіх на борту було повністю гарантовано".

Місцева влада вирішить, коли корабель зможе продовжити плавання або коли пасажирів можна буде висадити.

Нагадаємо, через масштабні повені у Центральній Європі в Австрії застрягла група з майже 30 українських учнів, які їздили туди для участі у міжнародних олімпіадах, українські дипломати допомагають організувати їм безпечне повернення.

У столиці Словаччини Братиславі рівень води на Дунаї наближається до 9-метрової позначки, деякі низинні райони вже підтоплені.

Угорщина також готується до "повені десятиліття", але очікують, що вона не поб’є рекорд 2013 року.