В Вене пассажиры круизного судна с субботы не могут сойти на берег из-за наводнения

Из-за наводнения на Дунае, вызванного сильными ливнями, швейцарский речной круизный лайнер Thurgau Prestige с субботы стоит на якоре в Вене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Из-за наводнения на Дунае, вызванного сильными дождями, 102 пассажира и 40 членов экипажа швейцарского речного круизного лайнера Thurgau Prestige вынуждены оставаться на борту в Вене.

фото APA

Они не могут покинуть судно с субботы, поскольку причал к нему затоплен.

Реклама:

Но гости и экипаж ни в чем не испытывают недостатка, говорят они.

Ответственный организатор путешествия Thurgau Travel объявил в понедельник утром, что "питание для всех на борту было полностью гарантировано".

Местные власти решат, когда корабль сможет продолжить плавание или когда пассажиров можно будет высадить.

Напомним, из-за масштабных наводнений в Центральной Европе в Австрии застряла группа из почти 30 украинских учеников, которые ездили туда для участия в международных олимпиадах, украинские дипломаты помогают организовать им безопасное возвращение.

В столице Словакии Братиславе уровень воды на Дунае приближается к 9-метровой отметке, некоторые низменные районы уже подтоплены.

Венгрия также готовится к "наводнению десятилетия", но ожидают, что оно не побьет рекорд 2013 года.