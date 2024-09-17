Большая вода дошла до Венгрии, там усиленно готовятся к наводнению
Новости — Вторник, 17 сентября 2024, 10:10 —
Наводнение на Дунае движется в нижнюю часть течения и достигло территории Венгрии, в стране усиленно готовятся к повышению уровня воды.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает 444.hu.
В районе города Райка, что в приграничье со Словакией возле Братиславы, уровень воды в Дунае только за один день поднялся на 2 метра.
Повышение уровня воды фиксируют на всех станциях наблюдения, максимальные показатели достигают 7,8 метра.
В городе Надьмарош для защиты от высокой воды впервые построили мобильную дамбу длиной 2,5 километра.
Паромы на Дунае отменили, прибрежные зоны закрыли.
Мобильную дамбу установили и в городе Сентендре, что ниже по течению. В мэрии похвастались, что благодаря ежегодным тренировкам работы удалось выполнить очень быстро, за считанные часы после распоряжения.
Расположенный на острове посреди Дуная поселок Кисорозы готовится к тому, что в следующие 6-8 дней будет полностью отрезан от мира. Мэр заверил, что продукты питания будут доступны и медики и пожарные остаются на месте. Вокруг поселка усиливают дамбы и устанавливают барьеры из мешков с песком.
В Будапеште общественный транспорт не будет останавливаться на остановках на острове Маргит среди Дуная, из-за наводнения внесли изменения в курсирование ряда маршрутов. На острове также укрепляют берега.
Напомним, перед этим в Венгрии заявили, что ожидают "наводнение десятилетия", но вода не должна превысить рекордные отметки 2013 года. Премьер Виктор Орбан из-за этого отменил свое выступление в Европарламенте.
В столице Словакии Братиславе уровень воды в Дунае достиг пика на отметке 9,6 метра.
В Польше в Опольском воеводстве затапливает еще один городок, Вроцлав усиленно готовится к наводнению. С понедельника власти объявили в пострадавших районах состояние стихийного бедствия.