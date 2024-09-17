В ЕС беспокоятся, что еврокомиссар от Венгрии является неподходящим кандидатом для защиты животных

Участники кампании за создание в Еврокомиссии должности комиссара по вопросам благополучия животных сомневаются, что венгр Оливер Варгеи является лучшим выбором для того, чтобы ее занять.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Венгерскому комиссару, который сейчас отвечает за портфель по вопросам соседства и расширения, поручили вопросы охраны здоровья и благополучия животных, что широко рассматривается как упрек Будапешту за постоянную обструкционистскую политику премьер-министра Виктора Орбана в отношении Украины.

Сам Варгеи является противоречивой фигурой, которая подверглась критике за его работу с вопросами расширения, подход к странам-кандидатам, которые имеют проблемы с верховенством права и демократией, а также за его жесткий стиль руководства.

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Хотя их призывы о назначении комиссара по защите животных были услышаны, защитники животных и некоторые депутаты Европарламента выразили сомнения, что Варгеи является лучшим выбором.

"Спасибо фон дер Ляйен за комиссара по вопросам защиты животных и за то, что она отреагировала на требования граждан", – заявила депутат Европарламента от Зеленых и президент парламентской межфракционной группы по вопросам защиты животных Тилли Мец.

"Является ли кандидат от "Фидес" правильным выбором на эту должность, еще предстоит выяснить", – добавила она.

Комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес, которая уходит в отставку, следила за соблюдением правил защиты животных в течение последних пяти лет. Согласно предыдущей повестке дня ЕС в сфере зеленого сельского хозяйства и продовольствия – Стратегии "От фермы до вилки" – ожидалось, что Кириакидес и подразделение комиссии по вопросам здравоохранения осуществят кардинальную ревизию правил благополучия сельскохозяйственных животных, существовавших десятилетиями.

Однако исполнительная власть ЕС только в последнюю минуту представила новые законопроекты о транспортировке животных и незаконной торговле домашними животными.

Новая должность комиссара по вопросам благополучия животных дает надежду на то, что недостающие документы наконец будут подготовлены.

Стефани Гислен, менеджер по политическим вопросам Еврогруппы защиты животных, сказала, что участники кампании "очень довольны" созданием портфеля по вопросам защиты животных в Еврокомиссии, но менее довольны тем, что Варгеи получил эту должность.

"Мы очень рады этой должности, но оставляем при себе свое мнение относительно личности", – сказала она.

Она добавила, что идеальный комиссар должен иметь "определенный опыт" в вопросах защиты животных и "сердце для животных", а также опыт объединения заинтересованных сторон.

"Мы не знаем, какова позиция предложенного комиссара по благополучию животных", – сказал Адольфо Сансолини, координатор кампании „ЕС для животных", которая собрала более 300 000 подписей за создание должности комиссара по вопросам благополучия животных.

Участник кампании добавил, что "[Варгеи], похоже, не имеет никакой компетенции для этой работы [и], безусловно, компетентность должна быть основным требованием к еврокомиссару".

Тем не менее, благосостояние животных ранее было "задним числом" в работе комиссии и часто "полагалось на добрую волю конкретного комиссара", поэтому создание специального портфеля было "историческим поворотным моментом", добавил он, независимо от кандидата.

"В этой работе есть огромный потенциал... Если человек, который получит эту должность, имеет добрую волю, он действительно может добиться успеха", – сказал Сансолини.

Напомним, сам Варгеи назвал фактическое понижение в должности признанием качества венгерской медицины.

О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.

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