Повінь відступила із чеського міста Опава та завдала збитків на мільярди крон

Чеське місто Опава у Мораво-Сілезькому краї зазнало численних руйнувань внаслідок масштабної повені, яка охопила Східну та Центральну Європу, а місцева влада оцінює збитки у мільярди крон.

Про це повідомило Radio Prague, передає "Європейська правда".

З вулиць Опави пішла вода, відкривши руйнування, які принесла стихія. Мер міста Томаш Навратіл оцінює завдані збитки в мільярди крон.

Він повідомив, що в місті зруйновано спортивний зал, футбольний стадіон, міський сад і старовинний басейн, а сотні людей залишилися без своїх будинків.

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Takhle teď vypadá Opava... pic.twitter.com/QTgOPHjApc – Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 15, 2024

"Ми проїхали по всьому місту. Оглянули міський сад. Я очікував, що буде погано. Але те, що ми побачили, це трагедія. Катастрофа", – заявив Навратіл.

Затоплена Опава (Фото: Х)

За словами мера, будинки десятків або навіть сотень людей були зруйновані.

"Мені страшенно шкода цих людей. Вони будували ці будинки тридцять років. Пишалися ними. А потім за кілька годин втратили все. Я розмовляв з одним із жителів. Він не спав кілька днів. Єдине, що він сказав із цього приводу, це, що давним-давно потрібно було побудувати греблю", – додав мер Опави.

Затоплена Опава (Фото: Х)

Журналісти зазначили, що Опава виявилася одним із найбільш постраждалих міст Моравсько-Сілезького краю. Вода затопила житловий масив Катержинки, де проживають 12 000 людей: на одній із вулиць вода піднялася вище 2,5 м.

Затоплена Опава (Фото: Х)

Як відомо, станом на вівторок, 17 вересня, повені забрали життя трьох людей у Мораво-Сілезькому краї Чехії.

Повідомляли, що уряд Чехії відкинув заклики перенести регіональні вибори та вибори до верхньої палати парламенту – Сенату, які мають відбутись 20-21 вересня, через повені, що уразили частину країни.